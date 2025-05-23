Уфимец устроил салют на проезжей части, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как мужчина запустил салют на проезжей части

В Уфе мужчина запустил салют на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе сверхразум запустил ночью салют посреди дороги. Своим перформансом он решил в полночь порадовать жителей улицы Энтузиастов в районе «Планеты», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит возле припаркованного автомобиля и запускает салют. Происходящее уфимец снимает на телефон.

До этого сообщалось, что в Одинцово автомобили загорелись на парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько машин горят на парковке. Далее на записи заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Кроме того, на МКАД произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором фургон «впечатал» водителя в его легковой автомобиль. На размещенных кадрах видно, что легковой автомобиль остановился прямо по центру трассы.

Ранее утята парализовали движение транспорта в Москве.