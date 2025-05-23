Названы 5 минусов Jeep Grand Cherokee четвертого поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного внедорожника Jeep Grand Cherokee четвертого поколения. При покупке машины следует обратить внимание на двигатель.

«Большая часть Джипов с трехлитровым дизелем мощностью 245 л.с. При диагностике обязательно нужно проверить состояние ТНВД, который у дорестайлинговых автомобилей был ненадежным. Это же относится к системе рециркуляции отработавших газов EGR», — сказал эксперт.

Обязательно следует проверить работоспособность кондиционера. У дорестайлинговых автомобилей часто течет радиатор.

Не стоит забывать про автоматическую коробку. Из-за работы в паре с моментным дизелем, срок ее службы может снизиться.

Хромированный декор не отличается стойкостью и в наших условиях быстро вспучивается.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.