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Иркутянка на Land Rover переехала упавшего велосипедиста, и это попало на видео

В Иркутской области на видео попало, как Land Rover переехал упавшего велосипедиста

В Иркутской области в городе Усть-Илимске Land Rover переехал велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

«46-летний мужчина на велосипеде врезался в припаркованный Land Cruiser, потерял равновесие и упал прямо на дорогу – в этот момент его сбил Land Rover, за рулем была 54-летняя женщина», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как велосипедист врезается в припаркованный автомобиль. От удара мужчина падает на проезжую часть, где его переезжает машина.

По информации канала, инцидент произошел в районе проспекта Мира. В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Новосибирске «Газель» сбила мужчину, бегущего по пешеходному переходу. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина бежит по пешеходному переходу, где его сбивает проезжающая «Газель».

Ранее пассажир астраханского автобуса схватил за шею кондуктора.

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