Иркутянка на Land Rover переехала упавшего велосипедиста, и это попало на видео

В Иркутской области на видео попало, как Land Rover переехал упавшего велосипедиста

В Иркутской области в городе Усть-Илимске Land Rover переехал велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

«46-летний мужчина на велосипеде врезался в припаркованный Land Cruiser, потерял равновесие и упал прямо на дорогу – в этот момент его сбил Land Rover, за рулем была 54-летняя женщина», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как велосипедист врезается в припаркованный автомобиль. От удара мужчина падает на проезжую часть, где его переезжает машина.

По информации канала, инцидент произошел в районе проспекта Мира. В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

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