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Видео: новосибирец бежал по проезжей части, пока не попал под «Газель»

В Новосибирске на видео попало, как мужчина бежал по дороге и его сбила «Газель»

В Новосибирске «Газель» сбила мужчину, бегущего по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Мужчина решил перебежать пересечение улиц Кедровой и Краузе на запрещающий сигнал светофора и попал под «Газель», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина бежит по пешеходному переходу, где его сбивает проезжающая «Газель».

До этого сообщалось, что в Ставрополе санитаров реабилитационного центра задержали из-за того, что они запихнули человека в автомобиль Lada. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин вытаскивают человека из белой легковой машины и переносят в Lada.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что «похитителями» оказались работники частного реабилитационного центра для зависимых. Также сообщается, что отправить мужчину на принудительное лечение «прямо с дороги» попросила его мать.

Ранее пассажир астраханского автобуса схватил за шею кондуктора.

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