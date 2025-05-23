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На видео попало, как пассажир астраханского автобуса схватил за шею кондуктора

В Астрахани пассажир автобуса начал трясти кондуктора за шею и попал на видео

В Астрахани пассажир автобуса начал трясти женщину-кондуктора за шею, не желая оплачивать проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Актуально Астрахань».

«Дебош в маршрутке №117. Пассажир отказался платить, ругался и повёл себя агрессивно по отношению к кондуктору. В нашу редакцию прислали видео с инцидентом», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что высокий мужчина плотного телосложения подошел к кондуктору и притянул ее к себе, схватив за форменную жилетку. Затем он схватил женщину за шею и начал трясти, толкнул и ударил. Утверждается, что нарушитель покинул салон только после того, как пассажиры пригрозили вызвать полицию.

До этого на видео попал момент массового возгорания автомобилей в подмосковном Одинцово.

Ранее уфимец устроил салют на проезжей части.

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