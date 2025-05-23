«Несколько бородачей»: санитары рехаба скрутили мужчину и запихнули в Lada

В Ставрополе на видео попало, как санитары рехаба запихнули человека в Lada

В Ставрополе санитаров реабилитационного центра задержали из-за того, что они запихнули человека в автомобиль Lada. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Ставрополе очевидцы засняли на камеру похищение среди бела дня прямо на проезжей части — несколько бородачей силой вытащили мужчину из машины и затолкали в свою черную «Ладу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин вытаскивают человека из белого легкового автомобиля и переносят в Lada.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что «похитителями» оказались сотрудники частного реабилитационного центра для зависимых. Также сообщается, что отправить мужчину на принудительное лечение «прямо с дороги» попросила его мать.

По информации канала, в настоящее время в участке находятся трое мужчин. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют законность существования данного реабилитационного центра, а также методы удержания людей.

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