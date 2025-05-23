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В России начались продажи новых кроссоверов Hyundai ix35 за 2,5 млн рублей

Российские дилеры начали предлагать новые кроссоверы Hyundai ix35 за 2,5 млн рублей
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Hyundai

В России возобновили продажи кроссоверов Hyundai ix35, сообщает портал «Автновости дня».

«Кроссовер Hyundai ix35, который официально продавался в России с 2010 по 2015 годы, «вернулся» на российский рынок за счет поставок по альтернативным схемам. Теперь к нам возят версию для китайского рынка, доступную на популярных сайтах объявлений из наличия и под заказ по цене от 2,5 млн рублей», — сообщает портал.

Кроссоверы оснащены 2,0-литровым 160-сильным двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также есть машины со 140-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 л, который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее были названы 6 «ушедших» иномарок, которые обновились за рубежом.

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