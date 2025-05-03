В России начались продажи седанов Volkswagen Lavida XR из Китая

На рынке РФ стартовали продажи седанов Volkswagen Lavida XR от 1,8 млн рублей

На российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR, сообщает портал «Автоновости дня». Машины привозят в РФ из Китая.

В базовую комплектацию автомобиля входят тканевый салон, кондиционер, цифровая приборная панель, мультифункциональный руль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, фары со светодиодными ДХО, светодиодные фонари и литые диски.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с., который сочетается с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены на Volkswagen Lavida XR в России начинаются от 1,8 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России возобновили продажи новых Kia Sportage.