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В России начались продажи седанов Volkswagen Lavida XR из Китая

На рынке РФ стартовали продажи седанов Volkswagen Lavida XR от 1,8 млн рублей
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Volkswagen

На российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR, сообщает портал «Автоновости дня». Машины привозят в РФ из Китая.

В базовую комплектацию автомобиля входят тканевый салон, кондиционер, цифровая приборная панель, мультифункциональный руль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, фары со светодиодными ДХО, светодиодные фонари и литые диски.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с., который сочетается с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены на Volkswagen Lavida XR в России начинаются от 1,8 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России возобновили продажи новых Kia Sportage.

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