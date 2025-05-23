«Дышит»: стало известно о состоянии ребенка, упавшего на авто с 8-го этажа

В Екатеринбурге ребенка, упавшего на авто с 8-го этажа, перевели из реанимации

В Екатеринбурге мальчика, выжившего после падения с восьмого этажа на автомобиль, перевели из реанимации в общую палату. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на родственницу пострадавшего.

«С ним все хорошо, выжил, дышит. Сердце работает, мозг тоже <…> Сейчас будут восстанавливать кости, бедро, чтобы срастались», — подчеркнула собеседница.

Также сообщается, что после падения медики оперировали ребенка 11 часов.

Инцидент произошел на Маневровой улице. По данным издания, пятилетний ребенок находился дома, но в какой-то момент оказался рядом с окном и упал вниз.

При этом родители были дома, но не следили за сыном. Также взрослые не обезопасили окно соответствующим способом, поэтому мальчик без каких-либо препятствий смог добраться до него.

В результате пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами.

По словам близких ребенка, врачи прооперировали мальчика в день госпитализации: ему удалили почку и селезенку.

Ранее в Ленобласти автобус с людьми попал в тройное ДТП, пострадал ребенок.