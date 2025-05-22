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«Не шевелит копытами»: в Новосибирске Skoda Octavia врезалась в лося

Shot: в Новосибирске водитель Skoda не успел сбавить скорость и снес лося

В Новосибирске водитель на Skoda Octavia сбил лося. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Лося сбили на дороге в Новосибирске. По словам очевидцев, он не может шевелить копытами после аварии», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, животное выбежало на дорогу на улице Выборной. Водитель на Skoda Octavia не успел снизить скорость и врезался в лося. В настоящее время животное лежит в кустах недалеко от проезжей части.

Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что животное лежит на обочине дороги и пытается встать.

По информации канала, у лося сломаны копыта. Водитель иномарки не пострадал.

До этого стало известно, кто сбил на трассе в Подмосковье лосенка Илюшу, которого не смогли спасти. За рулем автомобиль Subaru, который врезался в животное, был 77-летний бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ Евгений Афанасьев.

Ранее в Подмосковье мужчина сбил лосенка и оставил с переломанными ногами.

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