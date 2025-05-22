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«Очень воспитанный»: в Петербурге еж соблюдал ПДД и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как еж шел по пешеходному переходу

В Санкт-Петербурге еж соблюдал правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Очень воспитанный ежик», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как еж идет по пешеходному переходу, при этом водитель останавливает машину и ждет, пока животное перейдет проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Новосибирске водитель на Skoda Octavia сбил лося. По предварительной информации, животное выбежало на дорогу на улице Выборной. Водитель на Skoda Octavia не успел снизить скорость и врезался в лося. По словам очевидцев, лось не может шевелить копытами после аварии.

В настоящее время животное лежит в кустах недалеко от проезжей части. На кадрах видно, что животное находится на обочине дороги и пытается встать.

По информации канала, у лося сломаны копыта. Водитель иномарки не пострадал.

Ранее стало известно, кто сбил на трассе в Подмосковье лосенка Илюшу, которого не смогли спасти.

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