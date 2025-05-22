«Остановили движение»: самарчане спасали утят из-под машин, и это попало на видео

В Самаре на видео попало спасение утят на проезжей части

В Самаре люди спасли утят на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Утят спасают четыре машины на Казачьей / Шоссейной! Остановили движение и за ними ползали», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди достают утят из-под черного легкового автомобиля. На записи также слышен писк птенцов.

До этого сообщалось, что в Новосибирске водитель на автомобиле Skoda Octavia сбил лося. По предварительной информации, животное выбежало на проезжую часть на улице Выборной. Водитель на Skoda не успел снизить скорость и врезался в лося. По словам очевидцев, животное не может шевелить копытами после аварии.

В настоящее время пострадавший лось лежит в кустах недалеко от проезжей части. На кадрах видно, что животное находится на обочине дороги и пытается встать.

По информации канала, у лося сломаны копыта. Водитель иномарки не пострадал.

Ранее в Петербурге еж соблюдал ПДД и попал на видео.