Toyota отзовет в России минивэны Alphard из-за отваливающихся деталей

В России отзовут для ремонта 195 автомобилей Toyota Alphard, проданных в период с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года, сообщает «Росстандарт».

«Причина отзыва транспортных средств: молдинг переднего капота рассматриваемых автомобилей из-за недостатков конструкции креплений может деформироваться при изменении температуры, что может привести к образованию трещин и ослаблению креплений молдинга», — говорится в сообщении «Росстандарта».

Молдинг может отделиться от автомобиля и создать помехи для других транспортных средств. На машинах будет проведена замена молдинга переднего капота.

До этого «Росстандарт» объявил отзыв в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья.

В случае ДТП, когда часть сиденья сложена, пассажир может коснуться планки каркаса, что увеличит риск получения травмы. На всех машинах, подлежащих отзыву, каркас спинки сидений будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что проданные в России Toyota Land Cruiser 300 отзовут для замены двигателей.