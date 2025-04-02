У проданных на российском рынке Toyota Land Cruiser 300 обнаружили серьезную проблему

Компания Toyota отзовет в России внедорожники Toyota Land Cruiser 300 из-за дефекта в двигателях. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Автомобили, попадающие под отзывную кампанию, оснащены моторами V35A.

«В данных двигателях давление на коренные подшипники двигателя таково, что, если остатки механической обработки прилипают к подшипникам и двигатель продолжает работать при повышенных нагрузках, то со временем может произойти отказ подшипников. Это может привести к остановке двигателя», - сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что на машинах, выпущенных с 26 апреля 2021 года по 08 февраля 2022 года, будут заменены двигатели. Для собственников автомобилей все работы будут проведены бесплатно.

До этого «Росстандарт» объявил отзыв в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья.

Отзыв затронет 2233 автомобиля, проданных в России с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023- года. У этих машин спинка заднего дивана состоит из двух секций, складывающихся в пропорции 60% на 40%.

«Возможно, некоторые точки на концах средней планки спинки сиденья со стороны, составляющей 40%, не имеют минимального радиуса, соответствующего требованиям стандарта UN ECE R.21. EC. Средняя планка (включая торцы) покрыта поролоном», - описывается дефект в сообщении ведомства.

В случае ДТП, когда часть сиденья сложена, пассажир может коснуться планки каркаса, что увеличит риск получения травмы. На всех машинах, подлежащих отзыву, каркас спинки сидений будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что в России перезапустят систему национальных краш-тестов RuNCAP.