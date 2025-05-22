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Раскрыты новые детали гибели россиян в УАЗе на болоте в Выксе

Mash: погибшие на болоте россияне в Выксе отмечали день рождения
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Telegram-канал Ni Mash

Погибшие в Нижегородской области россияне, которых нашли в УАЗе на болоте, отравились выхлопами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предварительно, все надышались угарным газом. Три дня Илью, Михаила и еще двух приятелей искали родственники и поисковые группы. Вчера вечером их УАЗик обнаружили в лесу возле озера Ризадеевское», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, пятеро друзей отправились отмечать день рождения и хотели сделать шашлыки. Один из них пошел в магазин и не вернулся. Остальные мужчины в нетрезвом состоянии решили срезать путь, чтобы не попасться ДПС, но автомобиль застрял в болоте. Друзья уснули в салоне с включенным мотором и отравились выхлопами.

До этого сообщалось, что в Выксе в автомобиле УАЗ обнаружили тела четырех мужчин. Тела было решено направить на судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что следы насилия не обнаружены. Было возбуждено уголовное дело.

В апреле Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с девушкой, найденной на штыре забора в Перми.

Глава пермского управления СК РФ предоставит ему доклад об обстоятельствах, которые сотрудникам ведомства удалось установить в ходе расследования.

Ранее телеведущая Лазарева и ее дочь едва не сгорели заживо в автомобиле.

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