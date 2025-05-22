УАЗ с телами четырех россиян нашли у озера в Нижегородской области

В Нижегородской области УАЗ с телами четырех мужчин обнаружили у озера

В Нижегородской области в автомобиле УАЗ обнаружили тела четырех мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

«Установлено, что в вечернее время 21 мая 2025 года, в районе озера в городе Выксе Нижегородской области в салоне автомобиля УАЗ обнаружены тела четырех мужчин», — говорится в публикации.

Тела было решено направить на судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что следы насилия не обнаружены. Было возбуждено уголовное дело.

До этого глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на дело о расправе над двумя девочками и их матерью в гараже Саратова.

«Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Саратова в одном из гаражей обнаружили тела девочек трех и семи лет в салоне автомобиля. Тело их матери было обнаружено неподалеку. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации СК.

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