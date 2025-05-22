На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

УАЗ с телами четырех россиян нашли у озера в Нижегородской области

В Нижегородской области УАЗ с телами четырех мужчин обнаружили у озера

В Нижегородской области в автомобиле УАЗ обнаружили тела четырех мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

«Установлено, что в вечернее время 21 мая 2025 года, в районе озера в городе Выксе Нижегородской области в салоне автомобиля УАЗ обнаружены тела четырех мужчин», — говорится в публикации.

Тела было решено направить на судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что следы насилия не обнаружены. Было возбуждено уголовное дело.

До этого глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на дело о расправе над двумя девочками и их матерью в гараже Саратова.

«Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Саратова в одном из гаражей обнаружили тела девочек трех и семи лет в салоне автомобиля. Тело их матери было обнаружено неподалеку. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации СК.

Ранее появились новые подробности о состоянии модели, выброшенной в Дубае на обочину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами