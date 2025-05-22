В Москве с 23 мая начнутся облавы на водителей

В Москве пройдут рейды по водителям с 23 по 25 мая

В Москве с 23 по 25 мая инспекторы Госавтоинспекции проведут рейды по водителям самокатов и велосипедов в рамках мероприятия «СИМ, Велокурьер». Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.

«Особое внимание будет обращено на безопасное использование детьми и подростками электросамокатов и других аналогичных средств передвижения, которые являются источниками повышенной опасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники ГАИ напомнят водителям о необходимости быть внимательными на дороге и использовать защитную экипировку.

До этого ростовского блогера Гаспара Авакяна задержали за разглашение тайны частной жизни после выпуска видео с инспектором ГАИ, который стоит в стрингах и нюхает белый порошок.

«Один из друзей Авакяна рассказал, что, по его мнению, визит силовиков связан именно с этим. Соответствует и статья — 137 УК РФ. Также выяснилось, что задержана и бывшая жена того самого инспектора ГАИ», — говорится в публикации Telegram-канала Don Mash.

Ранее полицейская машина вспыхнула от удара молнии.