Полицейская машина вспыхнула от удара молнии, и это попало на видео

В США на видео попало, как молния ударила в патрульный автомобиль

В США молния ударила в припаркованный патрульный автомобиль. Об этом сообщает KOTA Territory.

«Камеры запечатлели момент, когда молния ударила в припаркованную полицейскую машину в Ньюкасле, штат Оклахома», — говорится в сообщении.

Видеозапись от «Управления по чрезвычайными ситуациям Ньюкасла» опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как молния ударяет в припаркованную машину, от чего крыша воспламеняется, а после – идет дым.

Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ДПС помогли женщине родить сына в автомобиле.

По информации канала, сотрудников правоохранительных органов смутило странное движение автомобиля Lexus. Водитель объяснил, что его жена рожает, и работники ДПС решили помочь женщине быстрее добраться до больницы, но через время они припарковали транспорт на обочине и начали регулировать движение. В это время женщина родила сына в салоне автомобиля.

Ранее сообщалось, что начальник московской ГАИ стал жертвой фейков.