Немецкий Porsche выдворяют из России против его воли

Автокомпания Porsche может покинуть Россию не по своей воле

В Москве арестовали активы немецкой Porsche AG из-за долгов головного концерна Volkswagen перед «Группой ГАЗ». Сумма задолженности составляет почти 17 млрд рублей, и она превышает стоимость имущества автокомпании в России. Как итог — Porsche может вовсе покинуть страну, вопреки желанию вести бизнес в «спящем режиме».

Солнцевское отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по иску «Группы ГАЗ» арестовало крупнейший столичный автосалон Porsche, — «Порше центр Москва» на Ленинградском проспекте и одноименное юридическое лицо, которое принадлежит немецкому автопроизводителю, сообщил портал «Авто.Mail.Ru».

«Арест наложен в рамках иска структур «Группы ГАЗ» на сумму 16,9 млрд рублей к бывшему партнеру по контрактной сборке — немецкому концерну Volkswagen, который в свою очередь владеет Porsche AG», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что автосалон «Порше центр Москва» появился в 2007 году и стал одним из самых крупных официальных дилеров Porsche в России. Этот актив через российского дистрибьютора ООО «Порше Руссланд» напрямую принадлежит Porsche AG, который является частью немецкого автогиганта Volkswagen Group.

Решение суда подразумевает арест 100%-ной доли в капитале автосалона (номинальной стоимостью 10,2 млн рублей).

Кроме того, аналогичный арест судебные приставы наложили на финансовую «дочку» Porsche в России — ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд».

Согласно материалам дела в картотеке Арбитражного суда Москвы, дистрибьютор пытался оспорить постановление судьи, однако не сумел найти достаточных оснований и получил отказ.

close Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Помимо прочего, приставы запретили Volkswagen Group отчуждать доли в уставном капитале «Порше центр Москва», а компании «Порше Руссланд» — вносить какие-либо изменения в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В российском офисе Porsche подтвердили судебные санкции против российского имущества компании.

«В январе 2025 года управлением ФССП наложен запрет на отчуждение долей ООО «Порше Руссланд», ООО «Порше Центр Москва» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд», — рассказали «Газете.Ru» в компании.

При этом дистрибьютор отметил, что запрет наложен в качестве меры обеспечения по иску к Volkswagen AG и не означает перехода права собственности на доли или имущество Porsche к третьим лицам.

По состоянию на 19 мая 2025 года, «решения управления ФССП находятся в процессе обжалования», а компания пока остается в России.

Porsche после начала СВО

Porsche, как и другие западные производители, объявил о приостановлении своей деятельности в марте 2022 года на фоне геополитической ситуации.

В начале 2022 года компания была представлена в 20 российских городах 26 дилерскими центрами. Всего в 2021 году в Россию прибыло почти 6,3 тыс. автомобилей, а самой популярной моделью стал кроссовер Cayenne.

close Porsche

«Немецкий автоконцерн Porsche объявил о прекращении поставок своей продукции в Россию, объяснив свое решение «большой неопределенностью и текущими потрясениями». С того же времени начались перебои в поставках оригинальных запчастей по официальным каналам», — напомнил представитель пресс-службы группы компаний «Авторусь» в беседе с «Газетой.Ru».

В марте 2023 года Volkswagen объявил о заключении договоренности с независимым инвестором о продаже трех дочерних компаний Porsche в России. Ожидалось, что сделку заключат в течение I квартала того же года.

Тем не менее к 2025 году «дочки» Porsche продолжили работать в России и все еще числятся за немецкими юрлицами.

В том же году началось судебное разбирательство между Volkswagen и «Группой ГАЗ». Летом 2024-го арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с немецкой компании 16,9 млрд рублей убытков, связанных с прекращением сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Первоначально Нижегородский автозавод просил взыскать с немецкого партнера 28,4 млрд рублей.

Примечательно, что к тому моменту Volkswagen уже успел продать большую часть своих активов, в связи с чем встал вопрос, как еще можно взыскать долг с компании.

Жизнь без Porsche

В «Порше Руссланд» утверждают, что «никакого» влияния на операционную деятельность группы компаний Porsche в России данная ситуация не оказывает.

«Срок гарантии на автомобили, ввезенные «Порше Руссланд», уже истек. Операционная деятельность же включает поддержку дилерской сети», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе немецкой компании.

Для Porsche сложилась крайне неприятная ситуация, которая может привести к окончательному уходу автокомпании, полагает автомобильный эксперт, основатель проекта «Автопоток» Сергей Цыганов.

«Владельцы «Группы ГАЗ» хотят получить не активы, а деньги, которые они отсудили у Volkswagen. Поэтому все это идет к тому, чтобы за арестом последовали другие меры.

В конце разбирательств дело может дойти до принудительного изъятия имущества. Тогда уже пойдет речь о закрытии представительства «Порше Руссланд», — предупредил эксперт.

Цыганов отметил, что Нижегородский автозавод часто выигрывает суды.

Несмотря на то, что ситуация непростая, Porsche может сохранить присутствие на рынке даже после изъятия активов, полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Немцы заинтересованы в возвращении в Россию, где их спорткары и кроссоверы пользовались стабильным спросом, — напомнил он.

«Россия – довольно крупный рынок для них был», — отметил Бабанский в беседе с «Газетой.Ru».

Что ждет клиентов

Ситуация с арестом активов Volkswagen не окажет прямого влияния на владельцев Porsche, уверен экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.

«Дело в том, что Porsche и так свернул бизнес в России. Дилеры, которые продолжают исполнять свои обязательства перед клиентами, делают это за собственный счет, находя пути решения проблем через центры по всему миру. Поэтому никаким образом это не скажется на позиции компании», — заявил он.

Эту информацию подтвердили крупные российские дилеры.

«Что касается гарантийных обязательств, то для клиента ничего не изменится, потому что гарантию предоставляет дистрибьютор, а не дилерский центр. Например, если один дилерский центр обанкротился, то свои гарантийные права клиенты могут получить просто в другом дилерском центре Porsche», — говорит директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов

В группе компаний «Авторусь» также отметили, что обслуживание автомобилей Porsche сейчас происходит на самых разных станциях техобслуживания (СТО).

«Большинство владельцев данных автомобилей уже перешло на постгарантийное обслуживание к специализированным независимым или мультибрендовым СТО. В этом вопросе неофициальные центры оказались более адаптированы к текущей ситуации благодаря использованию различных каналов поставки запчастей», — заметил собеседник.