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Водитель автобуса избил самарчанина, и это попало на видео

В Самаре на видео попала драка водителя и пассажира в автобусе

В Самаре водитель автобуса и пассажир устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Сегодня произошел инцидент между водителем 366 маршрутки из-за того, что водитель нахамил пассажиру», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся в автобусе, после чего — выходят на улицу.

До этого сообщалось, что в Ярославле мужчина на Hyundai напал на водителя пассажирского автобуса. По информации канала, автомобилист догнал автобус и «залил» перцовым баллончиком глаза водителя.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль обгоняет автобус, останавливается, из машины выходит мужчина, который распыляет баллончик и уходит. На записи также видно, как водитель закрывает глаза руками и пытается выйти из кабины.

Также уточняется, что в результате конфликта мужчина получил химический ожог глаз. За содеянное нарушителю грозит до семи лет заключения.

Ранее самарчане спасали утят из-под машин.

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