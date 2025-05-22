Ярославец на Hyundai напал на водителя автобуса, и это попало на видео

В Ярославле на видео попало, как мужчина на Hyundai напал на водителя автобуса

В Ярославле мужчина на Hyundai напал на водителя пассажирского автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль онлайн».

«46-летний автомобилист ехал по площади Ярославль-Главный. Он посчитал, что водитель автобуса нарушил ПДД, когда совершал маневр», — говорится в сообщении.

По информации канала, автомобилист догнал автобус и «залил» перцовым баллончиком глаза водителя.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль обгоняет автобус, останавливается, из машины выходит мужчина, который распыляет баллончик и уходит. На записи также видно, как водитель закрывает глаза руками и пытается выйти из кабины.

Также сообщается, что в результате конфликта мужчина получил химический ожог глаз. За содеянное нарушителю грозит до семи лет заключения.

До этого в Челябинске на парковке загорелась иномарка с людьми. На кадрах видно, как несколько мужчин садятся в автомобиль, и в этот момент машина загорается.

Ранее самарчане спасали утят из-под машин.