На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как со скорой помощи в Москве сорвало крышу от удара о стрелу крана

В Москве машина скорой помощи врезалась в стрелу крана и попала на видео

На Каширском шоссе в Москве автомобиль скорой помощи врезался в стрелу крана, сообщает Telegram-канал «112».

«Пострадали четверо – водитель спецмашины попал в больницу. Врача, санитара и фельдшера осмотрели на месте и отправили лечиться амбулаторно», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате аварии с медицинского автомобиля срезало крышу. Авария произошла в момент, когда тягач с полуприцепом, на котором перевозили спецмашину на гусеничном ходу, начал поворачивать налево. Автомобиль скорой помощи двигался на большой скорости с включенными спецсигналами, медики спешили на вызов.

До этого в Новосибирске Jeep придавил пешехода к столбу с дорожным знаком. Наезд произошел после того, как в заднюю часть внедорожника врезалась другая машина.

Ранее в Волгограде «Нива» въехала в толпу пешеходов, скатившись под уклон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами