Появилось видео, как со скорой помощи в Москве сорвало крышу от удара о стрелу крана

В Москве машина скорой помощи врезалась в стрелу крана и попала на видео

На Каширском шоссе в Москве автомобиль скорой помощи врезался в стрелу крана, сообщает Telegram-канал «112».

«Пострадали четверо – водитель спецмашины попал в больницу. Врача, санитара и фельдшера осмотрели на месте и отправили лечиться амбулаторно», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате аварии с медицинского автомобиля срезало крышу. Авария произошла в момент, когда тягач с полуприцепом, на котором перевозили спецмашину на гусеничном ходу, начал поворачивать налево. Автомобиль скорой помощи двигался на большой скорости с включенными спецсигналами, медики спешили на вызов.

До этого в Новосибирске Jeep придавил пешехода к столбу с дорожным знаком. Наезд произошел после того, как в заднюю часть внедорожника врезалась другая машина.

Ранее в Волгограде «Нива» въехала в толпу пешеходов, скатившись под уклон.