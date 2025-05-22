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Появилось видео с места аварии, парализовавшей движение в Москве

В Москве на видео сняли искореженную «Газель», затруднившую движение транспорта

В Москве автомобильная авария с «Газелью» затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП с двумя автомобилями произошло на внутренней стороне СВХ в районе Березовой аллеи. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что искореженная «Газель» стоит на проезжей части. На записи также видно, что на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб и спасатели.

До этого сообщалось, что в Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон транспорта полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

Ранее на Каширском шоссе в Москве у скорой помощи оторвало крышу после ДТП со строительной техникой.

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