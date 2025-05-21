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Автобус вспыхнул на Новокуркинском шоссе в Москве и попал на видео, движение перекрыто

В Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус, движение перекрыто

В Москве на Новокурскинском шоссе загорелся автобус, сообщает Telegram-канал «МК:срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Автобус печально полыхает в эти минуты на эстакаде на Новокуркинском шоссе. Очень надеемся, что внутри никого нет», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон автобуса полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

На опубликованной Telegram-каналом «Типичные Химки» фотографии видно, что первоначально пожар возник в задней части автобуса, где расположен моторный отсек.

«На Новокуркинском шоссе (в районе д. 1) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области перекрыто и затруднено на 1,8 км», — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Каширском шоссе в Москве у скорой помощи оторвало крышу после ДТП со строительной техникой.

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