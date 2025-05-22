Начальник московской ГАИ стал жертвой фейков

В ГУ МВД Москвы опровергли наличие Telegram-канала у начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

«Поступил ряд обращений от граждан и журналистов, которые обнаружили Telegram-канал начальника московской ГАИ Александра Быкова. Сообщаем: единственный официальный и верифицированный Telegram-канал Госавтоинспекции города Москвы — https://t.me/mosgibdd77», — говорится в публикации.

Отмечается, что Быков свой Telegram-канал не ведет, а дублирование или создание фейков в интернете стало большой проблемой.

До этого в Башкирии на камеру попал момент, как дикий кабан переходил дорогу по зебре. Видео с лесным животным, вышедшим на трассу, опубликовал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

«Вот это дисциплина!», — подписал инспектор видеозапись, акцентировав внимание подписчиков, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения через проезжую часть.

Ранее в Петербурге полиция «отменила» ночной дрифт.