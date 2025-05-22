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Видео: гаишники помогли петербурженке родить в Lexus

Mash: наряд ДПС помог беременной петербурженке родить в Lexus

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС помогли женщине родить сына в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Наряд ДПС помог беременной петербурженке родить прямо в «лексусе» мужа по пути в роддом — сначала семью сопровождали с мигалками, но вскоре пришлось сделать экстренную остановку на обочине», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудников правоохранительных органов смутило странное движение автомобиля Lexus. Водитель объяснил, что его жена рожает, и работники ДПС решили помочь женщине быстрее добраться до больницы, но через время они припарковали транспорт на обочине и начали регулировать движение. В это время женщина родила сына в салоне автомобиля.

Также сообщается, что на выписку из роддома сотрудники правоохранительных органов приехали с цветами.

До этого в Челябинске на парковке загорелась иномарка с людьми. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин садятся в автомобиль, и в этот момент машина загорается.

Ранее на Каширском шоссе в Москве у скорой помощи оторвало крышу после ДТП со строительной техникой.

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