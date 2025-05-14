Расправа над двумя девочками в гараже Саратова заинтересовала Бастрыкина

СК заинтересовался расправой над двумя девочками и матерью в гараже Саратова

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратил внимание на дело о расправе над двумя девочками и их матерью в гараже Саратова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Саратова в одном из гаражей обнаружили тела девочек трех и семи лет в салоне автомобиля. Тело их матери было обнаружено неподалеку. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

Отмечается, что Бастрыкину доложат о ходе расследования дела.

До этого Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с девушкой, найденной на штыре забора в Перми.

Глава пермского управления СК РФ предоставит Бастрыкину доклад об обстоятельствах, которые сотрудникам ведомства удалось установить в ходе расследования.

18-летнюю девушку обнаружили после похода в бар.

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