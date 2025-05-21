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Стало известно, кто сбил на трассе в Подмосковье лосенка Илюшу, которого не смоги спасти

Shot: Лосенка Илюшу сбил 77-летний бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Лосенка Илюшу, которого ветеринары не смогли спасти, сбил 77-летний бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ Евгений Афанасьев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Дипломат поздно заметил лося и не смог затормозить свой «Субару». Афанасьев рассказал о случившемся и не уезжал с места аварии. Полицейские составили протокол и сообщили сотрудникам охотничьего надзора», — говорится в сообщении.

По информации канала, несмотря на сообщение о сбитом животном, никто не пришел к нему на помощь. Пострадавшее животное обнаружили люди, после чего лосенка доставили в Лосиный остров, где во время операции у него не выдержало сердце. Комментировать произошедшее Афанасьев отказался.

Также сообщается, что водитель Subaru является заслуженным работником дипломатической службы РФ. Кроме того, он был чрезвычайным и полномочным послом в Японии, Таиланде и Южной Корее.

До этого стало известно, что работу оперативных служб проверят в связи с неоказанием своевременной помощи сбитому в Истринском городском округе лосенку.

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