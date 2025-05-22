Автомобили Li Auto, ввезенные по «серому» импорту, хотят заблокировать

Компания Sinomach Auto, которая в марте 2025 года объявила о получении дистрибьюторских полномочий в России на бренд Li Auto (он же Lixiang), рассматривает возможность удаленной блокировки ключевой части функционала моделей этой марки, ввезенных в рамках параллельного («серого») импорта. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель Sinomach Auto в России Лев Лазарев.

«Рассматривается вопрос дистанционной блокировки экранов (мультимедийной системы. — «Газета.Ru») в автомобилях. Но этот вопрос рассматривается, еще окончательно не решено», — рассказал Лазарев.

«Газета.Ru» уточнила у собеседника, понимают ли в компании, что такие действия сделают непригодными для эксплуатации автомобили, ввезенные по каналам параллельного импорта, поскольку регулировка практически всех функций в автомобилях Lixiang находится в меню мультимедийной системы. Представитель Sinomach Auto ответил положительно, пояснив, что именно поэтому вопрос подобных мер окончательно не решен.

Подробнее о ситуации с дистрибуцией китайских электрокроссоверов марки Lixiang читайте в материале «Газеты.Ru».

В понедельник 19 мая компания Sinomach Auto объявила о том, что в России начали работать 20 официальных дилеров марки Li Auto, которые будут осуществлять сервисное и гарантийное обслуживание. Новая стратегия предусматривает торговлю машинами бренда Li Auto исключительно через Sinomach Auto.

Ранее стало известно, что китайская Sinomach Auto объявила о борьбе с параллельным импортом Li Auto в России.