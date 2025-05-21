Названо условие для прекращения «серого» импорта автомобилей Lixiang

Для прекращения «серого» импорта автомобилей Lixiang в Россию необходимо снизить цены на официально поставляемые машины. Таким мнением с «Автостатом» поделился директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Единственное, что может предпринять официальный импортер Sinomach сейчас, – это сделать цены ниже. Тогда, конечно, они выиграют конкуренцию. Но пока стоимость будет разниться в 1 млн рублей – машины так и будут ввозить, как и ввозили. Поэтому стоит дождаться официальных разъяснений со стороны Sinomach, чтобы уже предметно этот вопрос комментировать», — сказал Иванов.

До этого сообщалось, что китайские кроссоверы Li Auto будут стоить на российском рынке от 5,7 млн рублей.

Так, модель Lixiang L6 можно будет купить у официального дилера за 5,69 млн рублей в версии Pro и от 6,09 млн рублей в комплектации Max. Кроссовер L7 обойдется россиянам в 6,59 млн (Pro) и 7,29 млн (Ultra). Флагманская модель L9 в комплектации Ultra будет стоить 8,59 млн рублей.

К сегодняшнему дню официальные дилерские центры Lixiang открыты в Москве, Петербурге, Казани, Туле, Оренбурге, Набережных Челнах, Уфе, Самаре, Минеральных Водах, Казани, Кирове, Екатеринбурге, Краснодаре и Ставрополе. Впоследствии их общее число должно составить 35 центров.

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