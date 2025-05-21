«Делаю лям»: гаишник спел популярную песню в авто, и это попало на видео

В Калининграде инспектор ДПС снял видео под популярную песню в автомобиле. Соответствующее видео сотрудник ГИБДД опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Когда поймал двух пьяных за смену. Я делаю лям», — подписал видео сотрудник правоохранительных органов.
На опубликованных в сети кадрах видно, как инспектор ДПС поет популярную песню, сидя в автомобиле, при этом машет деньгами.
Кроме того, на странице гаишника есть информация, что он из Калининграда.
До этого сообщалось, что в Москве блогерша унизила мужчину на Renault Logan, который разместил объявление о поиске жены на автомобиле. На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина набирает указанный в объявлении номер и звонит мужчине. Она сообщила водителю, что в настоящее время следует за ним на автомобиле. Помимо этого, москвичка посоветовала мужчине «зарабатывать денег» и поменять автомобиль. Далее автор видео показала самого водителя.
Ранее известная блогерша попала в ДТП с большегрузом.