«Делаю лям»: гаишник спел популярную песню в авто, и это попало на видео

В Калининграде на видео попало, как гаишник спел популярную песню в авто

В Калининграде инспектор ДПС снял видео под популярную песню в автомобиле. Соответствующее видео сотрудник ГИБДД опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда поймал двух пьяных за смену. Я делаю лям», — подписал видео сотрудник правоохранительных органов.

На опубликованных в сети кадрах видно, как инспектор ДПС поет популярную песню, сидя в автомобиле, при этом машет деньгами.

Кроме того, на странице гаишника есть информация, что он из Калининграда.

До этого сообщалось, что в Москве блогерша унизила мужчину на Renault Logan, который разместил объявление о поиске жены на автомобиле. На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина набирает указанный в объявлении номер и звонит мужчине. Она сообщила водителю, что в настоящее время следует за ним на автомобиле. Помимо этого, москвичка посоветовала мужчине «зарабатывать денег» и поменять автомобиль. Далее автор видео показала самого водителя.

Ранее известная блогерша попала в ДТП с большегрузом.