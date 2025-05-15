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Блогерша унизила на камеру мужчину на Renault, который в пробке искал жену

В Москве блогерша на видео унизила мужчину на Renault, искавшего жену в пробке

В Москве блогерша унизила мужчину на Renault Logan, который разместил объявление о поиске жены на автомобиле. Видео женщина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ищу жену. Хочу борщей и скандалов», — сказано в сообщении, размещенном на заднем стекле автомобиля.

На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина набирает указанный в объявлении номер и звонит мужчине. Она сообщила водителю, что в настоящее время следует за ним на автомобиле. Помимо этого, москвичка посоветовала мужчине «зарабатывать денег» и поменять автомобиль. Далее автор видео показала самого водителя.

Кроме того, мужчина на Renault сообщил, что по объявлению ему позвонило немного женщин.

До этого сообщалось, что певица Рита Дакота рассказала о предстоящей процедуре, когда ехала в такси. По словам Риты Дакоты, с татуажем она ходила всю жизнь.

Кроме того, Анна Семенович показала лицо после процедур во время поездки в автомобиле.

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