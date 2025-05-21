«Нива» въехала в толпу пешеходов у зебры в Волгограде и попала на видео

В Волгограде «Нива» с горы съехала на группу пешеходов и попала на видео

В Волгограде автомобиль «Нива» задним ходом наехал на группу людей, стоявших у пешеходного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Волгоград» и публикует видеозапись инцидента.

«На группу пешеходов наехала «Нива» около остановки «Газовая» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Вероятно, машину не поставили на ручник», — отмечается в сообщении.

На кадрах, снятых из проезжающего автомобиля, видны несколько человек с зонтами, которые стояли на тротуаре у пешеходного перехода. В этот момент внедорожник покатился задним ходом с пригорка, на котором были припаркованы автомобили. Пешеходы стояли спиной к приближающемуся автомобилю и не заметили его, в результате «Нива» наехала на людей. О состоянии и числе пострадавших не сообщается.

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