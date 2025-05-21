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На видео попало, как Jeep припечатал к столбу пешехода в Новосибирске

В Новосибирске Jeep придавил к столбу пешехода и попал на видео

В Новосибирске водитель Kia Rio врезался в Jeep Cherokee, который затем сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» и публикует видеозапись инцидента.

На Есенина, 1, 41-летний водитель внедорожника Jeep Cherokee сбил человека, случайно оказавшегося не в то время не в том месте. На кадрах видно, что сначала водитель седана Kia Rio врезался в джип, а последний после того, как сбил пешехода, въехал в седан Mazda 6», — отмечается в публикации.

В момент, когда белый седан Kia Rio врезался в заднюю часть внедорожника, машины двигались по оживленной дороге. После удара Jeep пересек газон и на большой скорости придавил пешехода к дорожному знаку. Пешеход и знак упали на землю.

Водитель седана Toyota, выезжавший на перекресток со второстепенной дороги, успел затормозить перед едущим наперерез внедорожником. О состоянии пострадавшего пешехода не сообщается.

Ранее москвичам рассказали о перекрытии улиц 22-25 мая из-за полумарафона.

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