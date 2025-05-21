Видео: челябинец избил велосипедиста после того, как сбил его на авто

В Челябинске на видео попал водитель, избивший велосипедиста на дороге после ДТП

В Челябинске водитель сбил велосипедиста, а затем – избил его на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Хулиган и марка его машины, на которой он был, пока не установлены. Что касается велосипедиста, то он получил травмы и фигурирует в деле в качестве пострадавшего», — сообщили в Госавтоинспекции.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина избивает велосипедиста на проезжей части. Также на записи заметно, что к пострадавшему подбегают другие водители, чтобы помочь.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на видео попал кульбит мотоциклистов в воздухе. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в боковую часть белого легкового автомобиля. После удара водитель и пассажир мотоцикла перелетают через капот машины, при этом в момент кульбита люди переворачиваются в воздухе и приземляются на проезжую часть.

Ранее под Ялтой автомобиль снес дерево и памятник человеку.