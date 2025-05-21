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Toyota представила новое поколение кроссовера RAV4

Toyota представила кроссовер RAV4 шестого поколения
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Toyota RAV4

Японская компания Toyota представила новый RAV4 шестого поколения, сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль построен на платформе TNGA-K. Габариты RAV4 относительно модели предыдущего поколения почти не изменились, длина кроссовера в зависимости от модификации варьируется от 4595 до 4618 мм. Колесная база — 2690 мм. Объем багажника увеличен с 733 л до 749 л. Модель дополнительно будет предлагаться во внедорожной и спортивной версиях.

На смену 2,5-литровому бензиновому мотору пришла гибридная силовая установка Toyota, созданная на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового ДВС. В переднеприводном исполнении новый гибрид» выдает 178 л.с., а в полноприводном — 185 л. с.

Также будет доступна полноприводная модификация Toyota RAV4 с плагин-гибридным агрегатом на 295 л.с. Отдача аналогичного гибридного варианта с передним приводом заявлена на уровне 260 л.с.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7.

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