У российского хоккеиста за рулем остановилось сердце

У хоккеиста Кирилла Лебедева, игравшего за магнитогорский «Металлург», за рулем остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«33-летний нападающий сегодня около девяти утра привез двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам. Но хоккеисту резко стало плохо в авто», — говорится в сообщении.

По информации канала, очевидцы вызвали экстренные службы, но приехавшие медики не смогли спасти мужчину.

Также сообщается, что Лебедев является обладателем Кубка Харламова. В составе команды «Стальные Лисы» в 2010 году спортсмен получил эту награду. Кроме того, он основал Lebedev Hockey School для детей, рожденных в период с 2012 по 2016 год. В 2022 году хоккеист завершил свою карьеру. В последние годы он вел блог в социальных сетях, где рассказывал о хоккее.

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