На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На машину Гарика Харламова совершено нападение

Неправильно припаркованную машину Гарика Харламова облили кефиром
close
Telegram-канал 112

Неизвестный облил кефиром автомобиль шоумена и актера Гарика Харламова на парковке ЖК «Рассказово» в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

«Комик припарковался на разметке для спецтранспорта в ЖК «Рассказово» и тут же материализовался народный мститель. Он залил машину звезды «Comedy Club» кисломолочкой, чтоб неповадно было», — отмечается в публикации.

Случай с автомобилем Харламова за 16 млн рублей — не первый на территории этого жилого комплекса. Неизвестный местный житель регулярно обливает неправильно припаркованные автомобили кефиром, утверждает 112.

Telegram-канал Mash сообщал, что Гарик Харламов в 2024 году сменил внедорожник Porsche Cayenne на китайский Mengshi M-Hero от корпорации Dongfeng. За несколько месяцев эксплуатации он получил 151 штраф за различные нарушения ПДД.

Ранее Ольга Бузова ударила себя дверью автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами