На машину Гарика Харламова совершено нападение

Неизвестный облил кефиром автомобиль шоумена и актера Гарика Харламова на парковке ЖК «Рассказово» в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

«Комик припарковался на разметке для спецтранспорта в ЖК «Рассказово» и тут же материализовался народный мститель. Он залил машину звезды «Comedy Club» кисломолочкой, чтоб неповадно было», — отмечается в публикации.

Случай с автомобилем Харламова за 16 млн рублей — не первый на территории этого жилого комплекса. Неизвестный местный житель регулярно обливает неправильно припаркованные автомобили кефиром, утверждает 112.

Telegram-канал Mash сообщал, что Гарик Харламов в 2024 году сменил внедорожник Porsche Cayenne на китайский Mengshi M-Hero от корпорации Dongfeng. За несколько месяцев эксплуатации он получил 151 штраф за различные нарушения ПДД.

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