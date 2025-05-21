На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появился новый семейный кроссовер Chevrolet

В России начались продажи кроссоверов Chevrolet Equinox от 2,85 млн рублей
close
Chevrolet

В России появился в продаже семейный кроссовер, поставляемый к нам по параллельному импорту — Chevrolet Equinox. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Цены начинаются от 2,85 млн рублей.

Кроссоверы предлагаются с 1,5-литровым 173-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Кроме того, доступна версия с 2,0-литровым агрегатом мощностью 237 л.с.

В оснащение входит трехрядный салон, 17-дюймовые литые диски, панорамная крыша, кондиционер с дополнительными воздуховодами для задних пассажиров и бортовой компьютер.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами