Столичных водителей предупредили об ухудшении погоды

Департамент транспорта Москвы выступил с заявлением об ухудшении ситуации на столичных автотрассах. Об этом автомобилистов предупредили в Telegram-канале ведомства.

«В Москве местами идет дождь — будьте внимательны и аккуратны за рулем. На дорогах сейчас 4 балла. Рекомендуем сегодня использовать городской транспорт или отложить поездки на авто на более позднее время — после 19:00», - говорится в сообщении канала.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и не превышать скорость, не отвлекаться на общение по гаджетам во время движения автомобиля, а также не делать резких маневров и не парковаться под шаткими конструкциями.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что месячная норма осадков в городе досрочно перевыполнена. Он отметил, что в ночь на 20 мая в осадкомеры на метеостанции ВДНХ попало 4 мм небесной влаги, что довело общее количество осадков до 61,1 мм. Это на 0,1 выше климатической нормы в мае. Небольшие дожди прошли и днем во вторник, поэтому по вечерним данным превышение нормы станет более заметным. Следующие заметные дожди ожидаются в Москве после 25 мая.

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