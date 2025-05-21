Стало известно, куда отправились заключенные, которые вышли из автобуса в Подмосковье

Mash: Заключенные в Подмосковье не сбегали, они ушли в магазин

В Подмосковье заключенные отошли в магазин, и автобус уехал без них. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В поездке из Твери в Москву водитель сделал остановку в районе Химок. Пассажиры вышли покурить, двое из них отошли в магазин. Их не дождались и уехали», — говорится в сообщении.

По информации канала, во время поездки обнаружили, что из автобуса пропали два пассажира. Сопровождающие решили, что мужчины сбежали, поэтому доложили о ЧП.

До этого сообщалось, что сбежавший Григорьев родом из Тверской области, а Шкарин — из Твери. Автобус с заключенными следовал из Твери в Москву.

Кроме того, стало известно, что лосенка Илюшу, которого ветеринары не смогли спасти, сбил 77-летний бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ Евгений Афанасьев на трассе в Подмосковье. Несмотря на сообщение о сбитом животном, никто не пришел к нему на помощь. Комментировать произошедшее Афанасьев отказался.

Ранее москвичи сняли на видео ночной забег на проезжей части.