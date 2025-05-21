Chery выпустит трехосный автомобиль

Компания Chery разрабатывает трехосный автомобиль с несущим кузовом, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Речь идет о платформе автомобиля, которая находится на ранних стадиях тестирования. Фактически замеченные экземпляры представляют собой голое шасси без кузова. При этом на этих «подопытных» установлены кресла, рулевое колесо и педали. Это намекает на то, что прототип может перемещаться самостоятельно», - отмечает портал.

Данный автомобиль обладает несущим кузовом. Отмечается, что скорее всего это несущий модуль летающего автомобиля.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

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