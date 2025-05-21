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Во Владивостоке школьники устроили драку на проезжей части, и это попало на видео

В Приморье на видео попала драка школьников ночью на проезжей части

Во Владивостоке подростки устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке у Океана пьяные подростки устроили драку и позаливали друг друга перцовым баллончиком», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как школьники дерутся на проезжей части: конфликтующие наносят друг другу удары по лицу и что-то кричат.

По словам очевидцев, инцидент произошел ночью.

До этого сообщалось, что певица Милана Хаметова попала в ДТП на дороге из Красноярска в Кемерово. По ее словам, основной удар пришелся на автомобиль, в котором ехали ее танцоры и звукорежиссер. Водитель, который вез певицу, успел увернуться. В результате ДТП никто не получил серьезных травм: пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

На кадрах видно, что на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. Грузовой автомобиль получил повреждения.

Ранее под Ялтой автомобиль снес дерево и памятник человеку.

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