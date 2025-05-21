Российские сенаторы одобрили закон о локализации автомобилей для такси

Сенаторы одобрили закон об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, чтобы автомобиль был включен в региональный реестр легковых такси, нужно выполнить одно из условий: его баллы локализации соответствуют требованиям, установленным правительством РФ для госзакупок; автомобиль произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Исключениями в документе стали Калининградская область, Сибирь и Дальний Восток. Требования к автомобилям такси в Калининградской области не будут действовать до 1 марта 2028 года. Для регионов Сибирского федерального округа (СФО) — до той же даты. Для субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 1 марта 2030 года.

Перечень сведений для внесения автомобиля в реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, госномер, идентификационный номер транспортного средства или основного компонента.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

В России с 2019 года действует балльная система оценки локализации автопрома. Баллы нужны для участия в госконтрактах. Сейчас для допуска к госзакупкам легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили должны набрать не менее 3200 баллов. Это означает, что в их производстве должна использоваться значительная доля российских компонентов, а сборка должна происходить на территории РФ.

13 мая в аналитическом центре при правительстве РФ сообщили, что до 500 тысяч водителей будут вынуждены сменить вид деятельности из-за отсутствия возможности заменить личный автомобиль на подходящий под критерии в случае принятия закона «О локализации автомобилей такси».

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.