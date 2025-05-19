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В России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили

Сенатор Кутепов предложил использовать в каршеринге автомобили с локализацией
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил обязать сервисы каршеринга использовать автомобили с высокой степенью локализации производства в России. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно инициативе, каршеринговые компании должны будут использовать автомобили, набравшие не менее 3,2 тыс. баллов локализации — это означает высокую долю российских комплектующих и сборку в России.

Сенатор отметил, что это соответствует целям развития российского автопрома до 2035 года, одной из которых является удовлетворение внутреннего спроса на высоколокализованную продукцию. По его мнению, это особенно актуально в условиях продолжающейся экспансии зарубежных автомобилей.

В пояснительной записке авторы инициативы обратили внимание, что каршеринг в стране активно развивается: по итогам 2022 года спрос вырос на 20%, автопарк увеличился на 30–50%. Только в Москве в 2023 году количество поездок превысило 50 млн в год, а ежедневно сервисом пользуются около 141 тыс. раз.

В то же время доля китайских автомобилей в парках некоторых операторов каршеринга уже достигает 30-50%. Кутепов подчеркнул, что совместное использование автомобилей и развитие мобильности как услуги являются долгосрочными тенденциями для крупных городов России.

13 мая Государственная дума окончательно приняла закон о локализации автомобилей такси. Так, согласно документу, чтобы машина оказалась в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанная машина выпущена в рамках специнвестконтракта, который заключен в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Ранее эксперты выступили против запрета на иномарки в такси.

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