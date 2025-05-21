На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставропольский губернатор поручил изменить законодательство, чтобы помочь автовладельцам

Губернатор Ставрополья поручил изменить краевое законодательство после взрыва
close
Ирина Амбарцумян/ТАСС

Губернатор Ставропольского края Владимиров поручил изменить краевое законодательство из-за взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

«Ставропольский губернатор Владимиров поручил изменить краевое законодательство, чтобы помочь автовладельцам, чьи машины повреждены после взрыва газа», — говорится в сообщении.

В результате взрыва в многоэтажном доме более 50 автомобилей получили повреждения. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что обломки повредили припаркованные автомобили. У машин помяты кузова и разбиты стекла.

В результате произошедшего травмы получила женщина, сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшую.

По информации Mash, взрыв газа в Ставрополе произошел в семь часов утра на 18-м этаже многоэтажного дома на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в ставропольской квартире после взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами