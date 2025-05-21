Ставропольский губернатор поручил изменить законодательство, чтобы помочь автовладельцам

Губернатор Ставропольского края Владимиров поручил изменить краевое законодательство из-за взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

«Ставропольский губернатор Владимиров поручил изменить краевое законодательство, чтобы помочь автовладельцам, чьи машины повреждены после взрыва газа», — говорится в сообщении.

В результате взрыва в многоэтажном доме более 50 автомобилей получили повреждения. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что обломки повредили припаркованные автомобили. У машин помяты кузова и разбиты стекла.

В результате произошедшего травмы получила женщина, сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшую.

По информации Mash, взрыв газа в Ставрополе произошел в семь часов утра на 18-м этаже многоэтажного дома на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в ставропольской квартире после взрыва.