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Пожарные локализовали возгорание в ставропольской квартире после взрыва

МЧС: в Ставрополе пожар в квартире после взрыва локализован на 10 «квадратах»
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Telegram-канал «Mash»

В Ставрополе в квартире после взрыва локализовали пожар на площади в 10 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, на месте происшествия работают 36 человек и 14 единиц техники.

По данным Mash, все произошло ранним утром на 18-м этаже многоэтажки на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Около 30 припаркованных внизу машин оказались завалены кусками бетона.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. Пострадала женщина, ее увезли в больницу.

В начале мая на юго-западе Москвы произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. После этого в здании началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

Ранее в Новосибирске автомобиль взорвался, проезжая мимо жилого дома, и попал на видео.

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