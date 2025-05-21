Россиянка закинула мусор в движущийся автомобиль, и это попало на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как женщина кинула мусор в водителя в автомобиле

В Улан-Удэ женщина вернула мусор в автомобиль, из которого он был выброшен. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«На дороге в городе из окна машины выбросили бутылку, что, вообще-то, наказуемо. Автомобиль стоял на светофоре, поэтому правонарушение видели все, в том числе неравнодушная к чистоте города девушка в машине позади «мусорщика», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как человек выкидывает из автомобиля бутылку, после чего из другой машины выходит женщина, берет бутылку и бросает ее обратно в автомобиль.

До этого сообщалось, что под Ялтой автомобиль врезался в дерево и памятник, стоявший на обочине. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что поврежденный автомобиль выехал за пределы проезжей части. На записи также видно, что на машине лежит упавшее дерево. Кроме того, в момент столкновения автомобиль задел памятник мужчине, который 15 лет назад не выжил в ДТП.

Ранее 92-летняя москвичка врезалась в жилой дом на машине.