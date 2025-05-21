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Видео: под Ялтой автомобиль снес дерево и памятник человеку

Mash: под Ялтой машина снесла дерево и задела памятник, стоявший на обочине

Под Ялтой автомобиль врезался в дерево и памятник, стоявший на обочине. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Машина снесла дерево и задела памятник, который стоит на обочине трассы под Ялтой. Водитель вылетел с дороги УПТК», — говорится в сообщении.

По данным Mash, в момент столкновения автомобиль задел памятник мужчине, который 15 лет назад не выжил в ДТП.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что поврежденный автомобиль выехал за пределы проезжей части. На записи также видно, что на машине лежит упавшее дерево.

Также сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.

До этого в Москве 92-летняя женщина врезалась в жилой дом на автомобиле. На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина лежит на земле, при этом прохожие пытаются ей помочь. Рядом с пенсионеркой стоит черный автомобиль. На записи также заметно, что возле места аварии собрались люди.

Ранее в Москве заметили электродиванокат, собранный из дивана и самокатов.

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