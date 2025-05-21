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92-летняя москвичка врезалась в жилой дом на машине и попала на видео

В Москве 92-летняя женщина перепутала педали в авто и врезалась в жилой дом
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Telegram-канал ДТП и ЧП Москва

В Москве 92-летняя женщина врезалась в жилой дом на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Ореховый проезд. 92-летняя женщина перепутала педали газа с тормозом и въехала в стену жилого дома», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина лежит на земле, при этом прохожие пытаются ей помочь. Рядом с пенсионеркой стоит черный автомобиль. На записи также видно, что возле места ДТП собрались люди.

До этого сообщалось, что в Москве в Южном Бутово коза залезла на автомобиль Kia, чтобы поесть листья с дерева. Очевидица запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что животное стоит на крыше синего легкового автомобиля Kia и ест листья с дерева. На записи также видно, что коза топчет крышу машины. Далее автор видео пытается согнать животное с транспорта, после чего коза спускается по лобовому стеклу, прыгает с капота на дорогу и убегает.

Ранее в Москве заметили электродиванокат, собранный из дивана и самокатов.

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